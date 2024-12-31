Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde kişisel kaynaklarınızı arttırmak adına güzel gelişmeler yaşanabilir sevgili akrepler. Bir aile büyüğünden hiç ummadığınız bir destek görebilirsiniz. Önemli görüşmeler için özellikle sabah saatlerini kullanın. Günün ikinci yarısı emek verdiğiniz konularda mücadele ile geçebilir.
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