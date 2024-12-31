Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Aralık 2024 - 15:37

Güncelleme: 31 Aralık 2024 - 15:37

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Yeni yılın bu ilk gününde kişisel kaynaklarınızı arttırmak adına güzel gelişmeler yaşanabilir sevgili akrepler. Bir aile büyüğünden hiç ummadığınız bir destek görebilirsiniz. Önemli görüşmeler için özellikle sabah saatlerini kullanın. Günün ikinci yarısı emek verdiğiniz konularda mücadele ile geçebilir.