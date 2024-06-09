Günlük Burç Yorumları: 10 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Haziran 2024 - 15:56

Güncelleme: 09 Haziran 2024 - 15:56

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.