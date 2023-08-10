Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Yaşadığınız sağlık sorunları varsa bugün buna odaklanmanız gerekebilir. Beklenmedik masraflar uzun zamandır kendinizi ihmal etmenizin bir sonucu. Hatayı biraz kendinizde aramalısınız. Çözerek ilerlemek daha büyük problemleri engelleyebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Motorine dev zam yolda!
- Günlük kiralık evde katlettiler!
- Antalya açıklarında deprem!