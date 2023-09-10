Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Eylül 2023 - 17:27

Güncelleme: 10 Eylül 2023 - 17:27

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün biraz mücadele ile geçebilir sevgili akrepler. İş hayatınızla alakalı geçmişten kalan konular gündeme gelebilir. İnatlaşmak sorunlara çözüm olmayacaktır. Fikirlerinizi değiştirmeli, farklı bir açıdan bakmayı öğrenmelisiniz. Gereksiz ve abartılı harcamalardan kaçının.