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Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Eylül 2023 - 17:27

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün biraz mücadele ile geçebilir sevgili akrepler. İş hayatınızla alakalı geçmişten kalan konular gündeme gelebilir. İnatlaşmak sorunlara çözüm olmayacaktır. Fikirlerinizi değiştirmeli, farklı bir açıdan bakmayı öğrenmelisiniz. Gereksiz ve abartılı harcamalardan kaçının.



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