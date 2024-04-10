Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Nisan 2024 - 16:00

Güncelleme: 10 Nisan 2024 - 16:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Kafanıza taktığınız konuları iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. İnsanlara karşı olan güven duygunuzun sarsıldığını hissedebilirsiniz. Enerjinizi düşüren ne varsa vazgeçmelisiniz ki yeni kapılar açılsın.