Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 23:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 23:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün biraz yalnız kalmak isteyebilir, iç dünyanıza yönelebilirsiniz sevgili akrepler. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu anlayacağınız bir gün. Vazgeçemediğiniz ne varsa size zarar verdiğini artık görüyorsunuz. Kabuk değiştirme zamanı.



