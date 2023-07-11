Günlük Burç Yorumları: 12 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Temmuz 2023 - 17:18

Güncelleme: 11 Temmuz 2023 - 17:18

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelebilirsiniz. Hayatınızdan çıkması gereken kişileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmayın.