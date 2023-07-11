Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelebilirsiniz. Hayatınızdan çıkması gereken kişileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Kamu bankaları milyonları böyle hiç etmiş!
- Erdoğan'dan kendi maaşına zam
- '2 hafta geriden başlayan bir hikayesi var...'
- Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- 'AK Parti büyük kaybeder'
- Vekiller Altun'a tazminat ödeyecek!