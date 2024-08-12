Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediğiniz her gün zarardasınız. Yaşam kaliteniz için vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Bir şey olmuyorsa olmuyordur, biraz rahat bırakın.
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