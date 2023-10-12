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Günlük Burç Yorumları: 13 Ekim Cuma Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Ekim Cuma Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Ekim 2023 - 16:45

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

İçinize kapandığınız bu günler kendi dönüşümünüz için birçok faydayı beraberinde getirecek. İşleriniz ilerlemiyormuş veya yolunda gitmiyormuş gibi görünse de bir çeşit duraklama dönemindesiniz. Bu dönemden daha da olgunlaşarak çıkacak, sabrınızın meyvesini alacaksınız.



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