Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konularında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Yeni bir başlangıç yapmalı, kendinize zaman ayırabileceğiniz aktiviteler planlamalısınız. Baş ağrısı, migren veya tansiyon problemleri tetiklenebilir.
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