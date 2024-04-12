Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Nisan 2024 - 16:30

Güncelleme: 12 Nisan 2024 - 16:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Yaşadığınız sağlık sorunları varsa bugün buna odaklanmanız gerekebilir. Beklenmedik masraflar uzun zamandır kendinizi ihmal etmenizin bir sonucu. Hatayı biraz kendinizde aramalısınız. Çözerek ilerlemek daha büyük problemleri engelleyebilir.