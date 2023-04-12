Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 12 Nisan 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, işler her ne kadar yolunda gitmeye başlasa da takıntılarınız olayları tarafsız bir şekilde görmenize izin vermiyor. İç dünyanıza dönün, sizi huzursuz eden asıl konuların üzerine kararlılıkla gidin. Kendinizle yüzleştikçe yaşantınız da düzene girecek.