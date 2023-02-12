Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün derinleşmek ve merak ettiğiniz konulara yoğunlaşmak için harika bir gün sevgili akrepler. Kendinizi huzurlu hissedeceğiniz ortamlar yaratın, hobilerinize odaklanın. Negatif ortamlardan uzak durun. Bunaldığınız anlarda sizi iyi hissettirecek alanlar yaratın.
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