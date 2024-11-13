Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Kasım 2024 - 16:12

Güncelleme: 13 Kasım 2024 - 16:20

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelebilirsiniz. Hayatınızdan çıkması gereken kişileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmayın.