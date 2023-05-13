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Günlük Burç Yorumları: 14 Mayıs Pazar Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Mayıs Pazar Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Mayıs 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün özel hayatınızda kendinizi çok huzurlu hissedeceğiniz bir gün. Çok düşünüp kafanıza takmadığınız zaman hayatın daha kolay olduğunu deneyimleyeceksiniz. Sorunlarınızı paylaşın. Fikir almak, yardım istemek bir çok konuyu aşmanıza katkı sağlayacak. 



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