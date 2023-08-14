Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Parasal konuları hırs yaptığınız bu günler sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Daha iyi bir yaşam için öncelikle sakin ve gerçekçi olmalısınız. Bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz, bunu görebilmek için biraz kendinizi eleştirmelisiniz. Farklı bir yol deneyin.
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