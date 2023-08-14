Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023 - 17:01

Güncelleme: 14 Ağustos 2023 - 17:01

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Parasal konuları hırs yaptığınız bu günler sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Daha iyi bir yaşam için öncelikle sakin ve gerçekçi olmalısınız. Bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz, bunu görebilmek için biraz kendinizi eleştirmelisiniz. Farklı bir yol deneyin.