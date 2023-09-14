Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, bugün detaylı gelecek planları yapabilir, kazancınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. İşbirliğini ve takım ruhunu önemseyin. Güvendiğiniz kişilerle beraber hareket ederseniz daha sağlam adımlar atmış olursunuz. İç sesinizi önemseyin ve sezgilerinizin peşinden gidin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Cübbeli ile Erdoğan arasında 'İmam Hatip' tartışması
- Eski emniyet müdürlerine hakları iade edildi!
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- 'Gök gürültülü' sağanak yağış geliyor!
- Her gün 1 avuç: Bütün sindirim sistemi sorunlarına son
- 'Burası Cumhuriyet Halk Partisi'
- AP'den Türkiye'ye kötü haber
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- Canlı yayında muhabiri taciz etti: Gözaltına alındı!