Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Mart 2024 - 16:11

Güncelleme: 14 Mart 2024 - 16:11

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Günün ilk yarısı genel anlamda içsel sıkıntınız artabilir sevgili akrepler. Orta yolu bulmak biraz zor olabilir. Öğlen saatlerinden itibaren sağlık konuları tetiklenebilir. Bugün yeni bir şeylere başlamak yerine ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Eksik kalan işlerinizi tamamlayın.