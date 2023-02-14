Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, bugün olur olmaz konulara kafa yorarken sağlığınızı ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Uzun zamandır hayatınız inişli çıkışlı, çok ders aldınız. Tecrübelerle ilerleyin. Merak ettiğiniz konularda derinleşmek, detaylı bir şekilde araştırma yapmak için uygun bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent kaza geçirdi
- Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- BBL Esports – DRX maçı ne zaman?
- 7 gündür sessizdi: Bahçeli'den skandal sözler
- AKP'den ilk açıklama: Bunu konuşmaya utanırız
- Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi
- Hepsini isim isim yazacağım
- Sağlık çalışanı canlı yayında isyanını haykırdı
- AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama