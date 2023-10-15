Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, sağlığınızla alakalı görmezden geldiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz ve sorunlarınızla alakalı çözümsel fikirler üretebileceğiniz bir gün. Şaibeli konulardan uzak durun.
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