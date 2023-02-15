Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, arkadaş çevrenizden gördüğünüz destek motivasyonunuzu arttırıyor. Kararlı ve istikrarlısınız ve bu durum düşmanlarınızın hoşuna gitmeyebilir. Bugün ciddi adımlar atmanız ve sorumluluklarınızı arttıracak kararlar vermeniz mümkün. Detaylara takılmayın.