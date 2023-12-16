Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Aralık 2023 - 17:13

Güncelleme: 16 Aralık 2023 - 17:13

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Çatışmaları ve anlaşmazlıkları yaratan şey takıntılarınız olabilir. Size zarar veren ne varsa uzaklaşmayı öğrenmeli ve akışına bırakmalısınız. Kriz yarattıkça işleri daha fazla zora sokuyorsunuz. Bu aralar sadece kendinizle ilgilenin.