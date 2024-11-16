Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Yaşadığınız sağlık sorunları varsa bugün buna odaklanmanız gerekebilir. Beklenmedik masraflar uzun zamandır kendinizi ihmal etmenizin bir sonucu. Hatayı biraz kendinizde aramalısınız. Çözerek ilerlemek daha büyük problemleri engelleyebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- Kazanan isim belli oldu!
- Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!
- Polis yanlış adresi bastı, ev sahibinin kolunu kırdı
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısında yeni perde
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- İlk bulgular neye işaret ediyor?
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!