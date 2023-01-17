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Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2023 Salı, 00:00
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu
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Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu: 

Bugün derinleşmek, araştırmalar yapmak, merak ettiğiniz konulara yoğunlaşmak için harika bir gün. Hayatınız yavaş yavaş yoluna giriyor. Kendinizi huzurlu hissedeceğiniz ortamlar yaratmak sizin elinizde. Negatif ortamlardan uzak durun, ilgi alanlarınıza yönelin. Çok daraldığınızda sizi iyi hissettirecek alanlar yaratın.



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