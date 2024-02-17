Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir. Önemli kararlar almayın çünkü göremediğiniz şeyler olabilir. Sezgilerinizi dinlemek yerine zihninizle hareket etmeye çalışırsanız yanılırsınız.
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