Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Şubat 2024 - 15:56

Güncelleme: 17 Şubat 2024 - 15:56

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir. Önemli kararlar almayın çünkü göremediğiniz şeyler olabilir. Sezgilerinizi dinlemek yerine zihninizle hareket etmeye çalışırsanız yanılırsınız.