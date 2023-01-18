Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir. Parasal konulara kafa yorarken, sağlığınızı ihmal ettiğinizi farkedebilirsiniz. Uzun zamandır hayatınız çalkantılı, şunu bilin ki en zoru geride kaldı. Değişiyorsunuz. Merak ettiğiniz konularda derinleşin. Detaylı bir şekilde araştırma yapın. Ruhunuza iyi gelecek.
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