Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Cuma Akrep Burcu Yorumu

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu

Günlük Yaşam:

Ev, aile, yuva ve içsel köklerinizle ilgili konular bugünkü ana gündeminizi oluşturuyor. Yaşam alanınızda konforu artıracak düzenlemeler yapmak, aile üyeleriyle vakit geçirmek ve evdeki sorumlulukları ele almak zihinsel olarak rahatlamanızı sağlayacaktır. Ay'ın Kova burcundaki seyri, ev içindeki işleri organize etmek ve sosyal yaşam ile yuva dengesini kurmak adına size huzurlu bir zemin hazırlıyor.

Kariyer:

İş hayatınızda temelleri sağlam, kalıcı ve uzun vadeli adımlar atmak istiyorsunuz. Evden yürüttüğünüz planlamalar, gayrimenkul araştırmaları veya projelerinizin altyapı çalışmalarını gözden geçirmek için uygun koşullar altındasınız. Yürüttüğünüz işlerin her bir ayrıntısına hakim olmanız, mesleki alanda kendinizi çok daha güvende hissetmenizi sağlayacaktır.

İlişki:

Özel hayatınızda huzur, aidiyet, sadakat ve karşılıklı şefkat arayışındasınız. Partnerinizle evinizin sıcak atmosferinde baş başa kalmak, uzun sohbetler gerçekleştirmek ilişkinizi pekiştirecektir. Yalnız Akrepler için aile vasıtasıyla tanışılacak ya da sakin, huzurlu ortamlarda karşılarına çıkacak olgun ve dürüst adaylar ön plana çıkabilir.