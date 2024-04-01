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Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Salı Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Salı Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Nisan 2024 - 16:09

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Yeni fikirlerin ve yeni anlaşmaların gündeme geleceği bir gün sevgili akrepler. İnsanlarla ortak paydada buluşmak için kendinize sınır koymayın. Sorumluluklarınız giderek artıyor fakat korkularınız yenerseniz daha huzurla ilerleyeceksiniz.


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