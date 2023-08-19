Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ağustos Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, gelecek planlarınız bugün gündeminizde olabilir. Güvendiğiniz insanlardan fikir alın. Kesin kararalar vermeden önce iç sesinizi dinleyin. İş yerinizde bazı sıkıntılar yaşanabilir, insanlara güvenmekte zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza biraz özen göstermeniz gereken zamanlardan geçiyorsunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 'Üç eşli' vekilden skandal ifadeler!
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Ömer'inden ilginç paylaşım
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- Motorine dev zam yolda!