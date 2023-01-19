Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizden gördüğünüz destek motivasyonunuzu arttırıyor. Kararlı ve istikrarlı tavırlarınız çevreniz tarafından fark ediliyor. Bugün ciddi adımlar atmanız ve sorumluluklarınızı arttıracak kararlar vermeniz mümkün. İş seyahatleri gündemde olabilir. Ufak şeylere takılmayın.
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