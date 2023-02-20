Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, iş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlara çok fazla takılmanız, daha fazla önem arz eden işlere odaklanmanızı engelliyor. Zamanı doğru kullanamıyorsunuz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu belirlemeniz ve buna göre hareket etmeniz gerekiyor.
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