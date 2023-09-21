Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Bugün gündeminizde parasal konular var sevgili akrepler. Yeni fikirler geliştirebilir, fikirlerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Çevrenizden parasal anlamda destek göreceğiniz bir gün. Sağlığınıza dikkat edin. Önemli bir sağlık sorununuz varsa kontrollerinizi mutlaka yaptırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Merkez Bankası'ndan 4. faiz artışı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'tutuklama' kararına tepki
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- '2-3 ay içerisinde önlem alınmazsa...'
- Süleyman Soylu'yu üzen haber...
- Yüksek emekli aylığı için ne zaman başvuru yapılmalı?