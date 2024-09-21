Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün herkesi kendiniz gibi görmemeniz gerektiğini anlayacağınız bir gün olabilir. İlişkilerinizde çekişmeler, güç mücadeleleri gündemde olabilir. Sizi gerçekten yıpratan kişilerden uzaklaşmalısınız fakat sorunları kendi iç dünyanızda kendinizin büyütmediğinize emin olun.
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