Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Kasım 2024 - 15:51

Güncelleme: 21 Kasım 2024 - 15:51

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.