Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, iş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlara çok fazla takılmanız, daha fazla önem arz eden işlere odaklanmanızı engelliyor. Zamanı doğru kullanamıyorsunuz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu belirlemeniz ve buna göre ilerlemeniz gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- Motorine büyük zam...
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?
- Zeybek: Bakanda belediye başkanlarının numarası yok!