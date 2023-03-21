Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, iş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlara çok fazla takılmanız, daha fazla önem arz eden işlere odaklanmanızı engelliyor. Zamanı doğru kullanamıyorsunuz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu belirlemeniz ve buna göre ilerlemeniz gerekiyor.



