Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Günün ilk yarısı ilişkiler konusunda biraz zorlanabilirsiniz sevgili akrepler. Orta yolu bulmak biraz zor olabilir. Öğlen saatlerinden itibaren sağlık konuları tetiklenebilir. Bugün önemli kararlar almayın, yarım kalan işlerinizi halledin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!
- Keramet ihalede: Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...
- Erdoğan'dan AKP binasına saldırıya ilişkin ilk açıklama
- 'Helalleştik, mutabık kaldık'
- Kılıçdaroğlu'na çirkin provokasyon
- Önce bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam, sonra 'müjde'
- Erdoğan cami avlusunu miting alanına çevirdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'mezarlık' açıklaması
- İngiltere, Erdoğan'ın 'denizaltı' iddialarını yalanladı!
- Toronto Raptors'ta yol ayırımı!