Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep ve yükselen akrep:
Aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız can sıkıcı olaylar kafanızda dönüp duruyor. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir fakat çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek bugün sizin için önemli. Huzurunuz için dikkatinizi başka konulara yöneltmeli, kendinizi negatif etkilerden korumalısınız.
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