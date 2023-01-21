Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 19:00

Akrep ve yükselen akrep:

Aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız can sıkıcı olaylar kafanızda dönüp duruyor. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir fakat çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek bugün sizin için önemli. Huzurunuz için dikkatinizi başka konulara yöneltmeli, kendinizi negatif etkilerden korumalısınız.