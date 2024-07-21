Günlük Burç Yorumları: 22 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Temmuz 2024 - 15:58

Güncelleme: 21 Temmuz 2024 - 15:58

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Yakınlarınızla yaşadığınız can sıkıcı olaylar kafanızda dönüp duruyor olabilir. İlişkilerinizi çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmeyi öğrenmelisiniz. Dikkatinizi dağıtacak aktivitelere yönelin.