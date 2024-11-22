Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sosyal çevrenizle birlikte hareket etmek güvende hissetmenize sebep oluyor. Bugün detaylı bir şekilde düşünerek gelecek planları yapabilir, kazancınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. İşbirliği yapmayı küçümsemeyin. İç sesinizi dinleyin. Sezgilerinizin peşinden gidin.
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