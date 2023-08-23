Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün gündeminizde parasal konular var sevgili akrepler. Yeni fikirler geliştirebilir, ekonomik anlamda geleceğinize yatırım yapabileceğiniz yeni kararlar alabilirsiniz. Önemli bir sağlık sorununuz varsa kontrollerinizi mutlaka yaptırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur için zam oranı belli oldu
- Çanakkale'deki yangının başlama görüntüsü ortaya çıktı
- 1100 firari mahkûm!
- 'Erdoğan'ın kafasında 3 formül var...'
- Genel cerrah öldürüldü
- 'Çok tehlikeli bir planı devreye aldılar'
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- Masadan kalktıktan sonra neler yaşandı?
- 'Merkez'in KKM kararı sonrası ilk adım
- Çanakkale'deki yangında son durum!