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Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Kasım 2023 - 17:12

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Günlük hayatınızın düzeni ile alakalı yeni başlangıçlar yapma hevesiniz bu aralar beklenmedik aksiliklerle engelleniyor olabilir. Her şeyin bir zamanı var. Birkaç gün sonra biraz daha rahatlamış hissedeceksiniz. Vazgeçmeyi bilemeniz gerekiyor.




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