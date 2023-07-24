Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sağlığınıza artık biraz özen gösterin sevgili akrepler. Vazgeçemedikleriniz, fiziksel sağlığınızı fazlasıyla etkiliyor. İç dünyanızda kendinizle uyumlu olmadığınız sürece insanlardan beklentileriniz de karşılanmayacak. Kendinize dönün. Mutluluğu dışarda aramayın. Gizli saklı konulardan uzak durun. Bugün biraz yalnız kalmak iyi gelecektir.
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