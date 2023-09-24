Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Eylül Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Ailenizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle yaşadığınız can sıkıcı olaylar kafanızda dönüp duruyor olabilir. İlişkilerinizi çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmeyi öğrenmelisiniz. Dikkatinizi dağıtacak aktivitelere yönelmek psikolojinize iyi gelecek.
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