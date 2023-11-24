Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Kasım 2023 - 16:51

Güncelleme: 24 Kasım 2023 - 16:51

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelebilirsiniz. Hayatınızdan çıkması gereken kişileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmayın.



