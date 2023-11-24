Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelebilirsiniz. Hayatınızdan çıkması gereken kişileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmayın.
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