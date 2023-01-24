Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir sevgili akrepler. Çevrenizden destek görebilir, duygusal anlamda güvende hissedebilirsiniz. Çok düşünüyorsunuz. Kafanıza taktığınız konuların ön yargıdan mı, sezgiden mi geldiğini ayırt etmelisiniz. Ön yargılarınızdan kurtulmalısınız.
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