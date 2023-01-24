Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir sevgili akrepler. Çevrenizden destek görebilir, duygusal anlamda güvende hissedebilirsiniz. Çok düşünüyorsunuz. Kafanıza taktığınız konuların ön yargıdan mı, sezgiden mi geldiğini ayırt etmelisiniz. Ön yargılarınızdan kurtulmalısınız.