Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün gündeminizde ekonomik konular var sevgili akrepler. Yeni bağlantılar kurabilir, yeni fikirler geliştirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Çevrenizden maddi manevi destek görebileceğiniz bir gün. Önemli bir sağlık sorununuz varsa ihmal etmeyin.
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