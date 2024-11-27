Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, güçlü hissedeceğiniz bir gün. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu anlayacaksınız. İlerlemenize engel olan konuları fark edip uzaklaşabilmek sizin için önemli. Kaybettiğinizi sandığınız gücünüzü bu şekilde yeniden elde edebileceksiniz.
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