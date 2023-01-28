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Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazar Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazar Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, bugün güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde çekişmeler, güç mücadeleleri gündemde olabilir. Biraz esnek olmalısınız. Sizi gerçekten yıpratan kişilerden uzaklaşmalısınız fakat sorunları kendi iç dünyanızda kendinizin büyütmediğinize emin olun.



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