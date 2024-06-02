Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Haziran 2024 - 16:08

Güncelleme: 02 Haziran 2024 - 16:08

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelebilirsiniz. Hayatınızdan çıkması gereken kişileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmayın.