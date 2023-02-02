Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün hukuki konular gündeminizde olabilir sevgili akrepler. Aileniz ve çocuklarınızla alakalı gelişmelerin istediğiniz yönde olacağı bir gün. Uzun bir yola gitmek istiyorsanız bugün harekete geçebilir veya eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konuları tamamlayabilirsiniz.